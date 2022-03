Von: Björn Jahner | 11.03.22

PATTAYA: Am Jomtien Beach wird noch bis Sonntag ein mehrtägiges Wassersportfestival ausgerichtet.

Das „Pattaya Water Sports Festival 2022“ (10.–13. März 2022) bietet spannende Wettkämpfe auf dem Wasser in den verschiedensten Disziplinen, u.a. Windsurfing und Stand-Up-Paddling (SUP). Austragungsort ist das Jomtien Beach Water Sports Center an der Jomtien Beach Road, Höhe Soi 5.