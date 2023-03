Von: Björn Jahner | 26.03.23



PHUKET: Für Freizeitläufer und Sportler, die sich fit halten möchten, ist das Bang-Wad-Reservoir (Karte), Phukets größter Wasserspeicher im Unterbezirk Kathu, ein bevorzugtes Ziel.

Denn um das Reservoir führt ein asphaltierter Rundweg, der Joggern und Radfahrern vorbehalten ist, jedoch auch von Autos und Motorrädern genutzt wird. Die beste Laufzeit ist am frühen Morgen, wenn die Temperaturen noch angenehm niedrig sind oder besonders auch am Abend, wenn es in dem Naherholungsgebiet rund um den See richtig lebhaft werden kann. Wer sich gerne in der Sonne aufhält, kann natürlich auch tagsüber wunderbar am Ufer relaxen.