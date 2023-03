PATTAYA: Der Bürgermeister von Pattaya, Poramet Ngampichet, bestätigte am Donnerstag (16. März 2023) auf seinen Social-Media-Accounts, dass dieses Jahr das erste Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2019 in Pattaya wieder Songkran mit ausgiebigen Wasserschlachten gefeiert werden darf.

Das bedeutet, dass diejenigen, die das Wasser meiden wollen, rechtzeitig gewarnt werden und diejenigen, die Reisen und Urlaube für Songkran planen, die Gewissheit haben, dass im Gegensatz zu früheren Jahren, die berühmten, aber polarisierenden Wasserschlachten zurückkehren werden.

Die Veranstaltung fällt auch mit Pattayas größtem Konzert aller Zeiten – Rolling Loud Thailand – im Legend Siam zusammen. Auf dem Festival werden weltberühmte Hip-Hop- und Rap-Künstler wie Cardi B, Travis Scott, Rick Ross, Lil Pump, Chris Brown und Dutzende andere auftreten.

Darüber hinaus planen die Einkaufszentren in der Umgebung, u.a. das Centra Festival an der Pattaya Beach Road, große Konzerte und Songkran-Veranstaltungen, und fast jede Bar in der Stadt wird spezielle Events und Partys zum neuen Jahr veranstalten.

Am 18. April 2023 wird Songkran offiziell in Naklua gefeiert und am 19. April 2023 in Pattaya, wenn sich wieder Hunderttausende von Menschen auf den Straßen wilde Wasserkschlachten liefern werden. In vielen Bar-Gebieten der Stadt, wie z.B. in der berühmt-berüchtigten Soi 6, werden die Wasserschlachten mit großer Wahrscheinlichkeit bereits am 12. oder 13. April 2023 herum beginnen…