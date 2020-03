Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.20

BANGKOK: Während mehrere Städte und Provinzen Wasserschlachten zum thailändischen Neujahr untersagen, ist Songkran auf der Khao San Road in Bangkok offiziell nicht abgesagt worden.

Die Khao San Road ist zu Songkran das Ziel Tausender ausländischer Touristen. Es sind vor allem Rucksacktouristen, die sich mit kleinen und großen Wasserpistolen in die Wasserschlacht stürzen. Für die Hotels, Gästehäuser, Restaurants und Imbissstände bringt das Neujahrsfestival nach der touristischen Hauptsaison erhebliche Einnahmen.

In einem Interview mit dem TV-Sender PPTV sagte der Unternehmenssprecher der Khao San Road, Sanga Reuangwattanakul, eine Absage des Festivals würde schwerwiegenden wirtschaftliche Folgen haben. Offizielle Auftritte von Bands und Sänger sollten abgesagt werden, aber man könne die Menschen nicht davon abhalten, sich gegenseitig mit Wasser zu bespritzen. Die Khao San sei schließlich ein öffentlicher Raum.

Nach Bang Saen in der Provinz Chonburi und der Provinz Phetchabun haben nach einem Bericht von „Thaivisa“ jetzt auch der Stadtteil Patong auf der Ferieninsel Phuket, Khon Kaen und Buriram wegen des Covid-19-Ausbruchs alle offiziellen Aktivitäten wie Paraden und Großveranstaltungen zu Songkran abgesagt. Das Songkran-Event auf der Khao Niaw Road in Khon Kaen zieht normalerweise 100.000 Besucher an und bringt Einnahmen in Höhe von 200 Millionen Baht.