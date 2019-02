Von: Björn Jahner | 07.02.19

PHUKET: Aufatmen auf Phuket. Die Phuket Waterworks Authority (PWA) hat ihre für Freitag angekündigte Rationalisierung des Brauchwassers in mehreren Gebieten der Urlaubsinsel aufgehoben.

Die am Montag verkündete Wasserrestriktion hatte zu heftigen Kontroversen auf dem Eiland geführt. So ging ihr keinerlei Warnung voraus, dass die Versorgung mit Inselwasser eingeschränkt werden könnte. Touristengebiete, so hieß es, wären nicht betroffen gewesen. Dennoch wuchs unter den Insulanern die Frage, wie es um die Brauchwasserkapazität der Insel tatsächlich steht. Denn ein Versorgungstopp nach dem Rotationsprinzip – gerade/ ungerade Tage – wird selbst von Ländern, in denen akute Wassernot herrscht, in der Regel als die „allerletzte Möglichkeit“ betrachtet. Auch die Tatsache, dass über die in der Ankündigung veröffentlichten Rufnummern kein Kontakt mit der PWA zustande kam – alle Nummern blieben unbesetzt – sorgte für heftige Kritik und schuf den Nährboden für wilde Spekulationen. Zwischenzeitlich verkündete die PWA, dass das Wasser in den Reservoiren Bang Neaw, Bang Ward und Klong Katha ausreichen würde, um alle Haushalte der Insel versorgen zu können.