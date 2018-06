Von: Björn Jahner | 02.06.18

PATTAYA: Zwei Jahre nach seiner Eröffnung, gibt der Ramayana-Wasserpark nahe Pattaya bekannt, weiter expandieren zu wollen und in steigende Touristenzahlen zu investieren.

Gemäß Ramayana-Verkaufsdirektor Johannes Pattermann, wurde der Ramayana Water Park im Jahr 2016 mit einem Investment von 1,5 Milliarden Baht auf einem 106 Rai großem Grundstück errichtet, umgeben vom Buddha-Bildnis Khao Chee Chan und dem Silverlake-Weinbaugebiet. „Unsere Kapazität ist auf 7.400 Besucher pro Tag ausgelegt und wir wurden vom Bewertungsportal TripAdvisor zum größten und besten Wasserpark Thailands ernannt sowie zum drittgrößten in Asien und dem 19 größten in der Welt“, sagt Pattermann in „The Nation“. Er fügt hinzu, dass der Park in naher Zukunft um mehrere Unterhaltungsattraktionen erweitert wird sowie Veranstaltungen organisiert werden, die große Touristenschichten ansprechen.



Pattermann prophezeit, dass die Tourismusindustrie in Chonburi und Pattaya sowie in Thailand insgesamt voraussichtlich kontinuierlich wachsen wird. So bewertet es der Pattermann als durchaus positiv, dass sich Pattaya hin zu einem Familien- und Sporttourismusziel entwickelt, was er auf die Bemühungen der Regierung und der Tourismusbehörde zurückführt. „Der Ramayana Water Park ist bereit, auf diese Politik zu reagieren, und wir sind bereit, große Organisationen, Gruppenreisende und Familien in größerem Umfang zu bedienen“, blickt der Verkaufsdirektor optimistisch in die Zukunft.