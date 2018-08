BANGKOK: Unvorhersehbare und extreme Niederschläge, verursacht durch den Klimawandel, machen die Bewirtschaftung von Wasser in Stauseen zu einer großen Herausforderung.

Auf einem Seminar zum Thema „Wassermanagement“ im Engineering Institute of Thailand räumten Experten ein, es sei schwierig, Wasser nach traditionellen Methoden zu managen. Sie führen das auf sich ändernde Muster von Regen und den Mangel an genauen Niederschlagsdaten zurück. Laut Sompop Sucharit, leitender Bewässerungsingenieur und Berater des Komitees des Technischen Instituts, ist es wegen der Wetterlage schwieriger, Staudämme zu verwalten, die Nachfrage nach Wasser zu decken und wasserbedingte Katastrophen zu verhindern. "Das Hauptziel eines Reservoirs ist es, genügend Wasser für den Verbrauch der Menschen zu speichern. Wasser ist das ganze Jahr über erforderlich, und die Stauseen werden nur während der Regenzeit wieder aufgefüllt.“

Als jüngstes Beispiel für die veränderten Niederschlagsmuster wurde der Staudamm Pasak Jolasid Dam genannt. Starker Regen hat den Damm täglich mit 50 Millionen Kubikmetern Wasser gefüllt, seine Entwässerungskapazität beträgt nur 23 Millionen Kubikmeter pro Tag. Daher steigt der Wasserstand dieses kleinen Staudamms mit einer maximalen Kapazität von 756 Millionen Kubikmetern rasch an, so dass Wasser bei voller Kapazität abgelassen werden muss.

Ein weiterer Faktor, der zu ineffektivem Wassermanagement führt, ist laut Sompop der Mangel an genauen Niederschlagsdaten und Wettervorhersagen. Für die Beamten sei es schwierig, vorausschauend zu planen und sich auf bevorstehende Krisen vorzubereiten. Schwere Regenfälle in diesem Jahr haben die Wasserbewirtschaftung an vielen Staudämmen überfordert, da die Stauseen schnell gefüllt waren und überschüssiges Wasser über Abflussrohre abgelassen wurde, so dass die stromabwärts gelegenen Gebiete überflutet wurden.