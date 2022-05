Von: Björn Jahner | 05.05.22

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat die zuständigen Behörden zur Ergreifung von Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen der Dürre auf die Menschen in den betroffenen Gebieten sowie zur Ausarbeitung eines Plans für die kommende Regenzeit aufgefordert.

„Der Premierminister war mit dem gesamten Wassermanagement zufrieden und dankte den zuständigen Behörden für die effektive Bereitstellung des Brauchwassers“, informierte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Donnerstag die Presse.

Er erläuterte, dass das National Water Command Center die zuständigen Behörden angewiesen hat, die Hochwassersituation in vielen Provinzen zu überwachen, insbesondere in den Provinzen Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Buri Ram, Surin, Trat, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phuket und Krabi.

In der Zwischenzeit hat das Wasserbewirtschaftungsamt laut dem Sprecher den Kham-Fluss in Chiang Mais Bezirk Mae Chan ausgebaggert, womit die Wasserversorgung während der Regenzeit unterstützt wird, wovon 339 Haushalte profitieren.

Khun Thanakorn erklärte, dass sich die Wasserreserven landesweit auf 46,34 Milliarden Kubikmeter belaufen, was 56 Prozent der Kapazität entspricht.

Davon seien nach Aussage Khun Thanakorns 40,56 Milliarden Kubikmeter in 38 großen Stauseen, 3,32 Milliarden Kubikmeter in 355 mittleren Stauseen und 2,46 Milliarden Kubikmeter in 139.894 kleinen Stauseen gespeichert. Das Wasser in den vier großen Staudämmen, nämlich Bhumibol, Sirikit, Kwae Noi Bumrung Dan und Pasak Jolasid, belief sich auf insgesamt 10,11 Milliarden Kubikmeter.

„Die Wasserstände in vielen Flüssen bewegen sich zwischen niedrig und normal, und es wird damit gerechnet, dass sie steigen werden“, fügte er hinzu.