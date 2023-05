Von: Björn Jahner | 05.05.23

KOH SAMUI: Laut Berichten lokaler Medien wurde am Donnerstag (4. Mai 2023) eine Leiche im Meer zwischen Koh Samui und Koh Phangan in der südlichen Golfküste in der Provinz Surat Thani gefunden. Bei der Verstorbenen handelt es sich offenbar um eine ausländische Frau, berichtet MGR Online.

Am Donnerstag postete die Facebook-Seite „Chalerm Yord Phongsri“ Fotos eines angeschwollenen Körpers, der mit dem Gesicht nach unten im Meer trieb und nur Schwimmkleidung trug, mit der Bildunterschrift: „Ich möchte die zuständigen Behörden informieren. [Die Leiche] wurde mitten im Meer gefunden... Wir wurden von Bootsbetreibern informiert. Standortkoordinaten 9.643881,100.017902“

Laut MGR Online soll es sich bei der Leiche offenbar um eine ausländische Frau handeln. Bisher wurde die Identität der Leiche jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Nachdem die Nachricht auf Facebook gepostet wurde, stimmte sich die Marinepolizei von Koh Samui mit den Beamten der Polizeistation von Koh Phangan über den Zuständigkeitsbereich des Leichenfundortes ab und schickte ein Rettungsteam.

Ausländische Touristen sollen den schwimmenden Körper gemäß MGR Online zuerst entdeckt haben, als sie ein Speedboot von Koh Samui nach Koh Tao nahmen. Der Bootsbetreiber schickte dann die Fotos an die Facebook-Seite Chalerm Yord Phongsri und bat sie, die zuständigen Behörden zu informieren.