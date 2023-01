Von: Björn Jahner | 24.01.23

PATTAYA: Eine nicht identifizierte Leiche eines ausländischen Mannes wurde am Montag (23. Januar 2023) in Pattaya im Meer treibend gefunden.

Die Polizei und die Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation konnten die Leiche eines ausländischen Mannes im Alter von etwa 50 Jahren gegen 11.30 Uhr am Wongamat Beach an der Soi 16 in Naklua bergen.

Die Leiche wurde von russischen Touristen gemeldet, die am Strand ein Sonnenbad nahmen.

Die männliche Leiche trug nur blaue Shorts. Er wurde mit dem Gesicht nach unten 25 Meter vom Strand entfernt gefunden und hatte sich in einer Leinenboje verfangen. An der Leiche wurden keine Wunden festgestellt. Die Nationalität des Opfers und der Todeszeitpunkt sind bisher noch nicht bekannt.

Lokale Reporter befragten einen Hotelangestellten in der Nähe zu dem Vorfall. Der Angestellte gab an, dass die russischen Touristen zu ihm geeilt seien, um ihn zu bitten, die Polizei zu rufen, nachdem sie eine im Meer treibende Leiche entdeckt hätten.

Die Leiche wurde zur Autopsie in das Banglamung Hospital gebracht.