Wasserkrise im Isaan spitzt sich zu

NAKHON RATCHASIMA: In mehreren Regionen der Provinz Nakhon Ratchasima im thailändischen Nordosten spitzt sich die Wasserkrise weiter zu.

So auch im Bezirk Huai Thalaeng, wo die Einwohner befürchten, dass ihre Wasserhähne im Hinblick auf den niedrigen Pegelstand ihres Hauptwasserspeichers schon bald trocken bleiben. Die Sorge der 200 Dorfbewohner ist nicht unbegründet. So ist das 80 Rai große Beung-Tago-Reservoir lediglich zu 10 Prozent gefüllt. Gemäß Nueang Khomeeklang, 52, einer der betroffenen Dorfbewohner, habe der Bezirk noch nie einen Wassermangel in diesem Ausmaß erlebt. In der „Bangkok Post“ wirft er deshalb die Frage auf, wo die betroffenen Einwohner in der Trockenzeit Wasser finden sollen. In der Hoffnung, auf Grundwasser zu stoßen, hat die Bezirksverwaltung in Huai Khaen zwischenzeitlich damit begonnen, Brunnen zu bohren.