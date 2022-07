Von: Björn Jahner | 25.07.22

CHONBURI: Bauern in der Ostküstenprovinz Chonburi ließen am Sonntag ihre Wasserbüffel in einem schlammigen Rennen gegeneinander antreten. Mit dem Wettkampf feierten die Landwirte den Beginn der neuen Reisanbausaison und der Monsunzeit.

Das Rennen, das traditionell am Ende des Monsuns stattfindet, wurde während der Coronavirus-Pandemie mehrere Jahre unterbrochen.

Die meisten thailändischen Landwirte setzen Wasserbüffel zwar nicht mehr in der Landwirtschaft ein, aber viele sind immer noch an der Zucht der Tiere interessiert.

„Heute spielt es für mich keine Rolle mehr, ob ich gewinne oder verliere. Ich wollte einfach nur diese Tradition bewahren“, erzählte Büffe-Besitzer Somchai Kamchab, 58.