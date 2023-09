CHONBURI: Bald ist es wieder soweit: Das alljährliche Büffelrennen in Chonburi steht vor der Tür! Am 28. Oktober 2023 werden wieder wagemutige Reiter auf ihren majestätischen Büffeln um den Sieg kämpfen. Seien Sie dabei, wenn die Strecke bebt und die Menge in Ekstase versetzt wird! Erleben Sie hautnah die fesselnde Tradition dieses einzigartigen Events zum Ende der buddhistischen Fastenzeit, das die Herzen von Hunderten Schaulustigen höherschlagen lässt.

Einmal im Jahr rückt der Wasserbüffel, der zunehmend von modernen Traktoren in den ländlichen Regionen Thailands verdrängt wird, wieder ins Rampenlicht: beim traditionellen Büffelrennen in der eine Autostunde von Pattaya entfernten Provinzhauptstadt Chonburi.

Das „Buffalo Racing Festival“ hat seinen Ursprung in den landwirtschaftlichen Wurzeln der Ostküstenprovinz. Vor vielen Jahrhunderten wurden Wasserbüffel von den Bauern genutzt, um die Felder zu pflügen und schwere Lasten zu ziehen. Als die Erntezeit anbrach, organisierten die Bauern Rennen, um ihre kräftigsten und schnellsten Wasserbüffel zu ermitteln. Dies war nicht nur eine Gelegenheit, die Stärke ihrer Tiere zu präsentieren, sondern auch eine willkommene Abwechslung von der harten Arbeit auf den Reisfeldern.

Das „Chonburi Buffalo Racing Festival“ beginnt bereits am 20. Oktober, das Rennen erfolgt am 28. Oktober. Foto: epa/Diego Azubel

Mit der Zeit entwickelte sich das jährliche Büffelrennen zu einem beeindruckenden Spektakel, das Besucher aus der ganzen Welt anlockt. Die Ve­ranstaltung ist ein lebendiges Zeugnis für die enge Verbindung zwischen Mensch und Tier in dieser Region und ein stolzer Beweis für die tiefe Verbundenheit mit der landwirtschaftlichen Tradition.

Wer hat den schnellsten Büffel?

Besucher können sich bei der 152. Auflage des Büffelrennens in Chonburi auf ein farbenfrohes und vielseitiges Spektakel freuen. Der Wasserbüffel, der über Jahrhunderte hinweg das Herzstück des bäuerlichen Alltagslebens war und bis zum Einzug der modernen Technologie als Zugtier für Landwirte diente, wird am Samstag, 28. Oktober 2023 ausschließlich für Unterhaltungszwecke eingesetzt.

Das Festival wird auf dem Sportplatz an der Tamnak Road, gegenüber des Mueang Chon Buri District Office, mit einem Rennen gefeiert. Dabei treten die Tiere in drei Kategorien an: schmal, mittelgroß und groß. Traditionell präsentieren mehr als 100 stolze Besitzer ihre tonnenschweren Wasserbüffel.

Wahl der „Miss Buffalo“

Bereits im Morgengrauen beginnen die Vorentscheidungen. Gegen 06.30 Uhr machen sich Tiere und ihre Begleiter bereit, um herauszufinden, welche dieser imposanten Zugtiere um 10.00 Uhr am eigentlichen Rennen teilnehmen dürfen. Um 08.00 Uhr findet der traditionelle Umzug statt, begleitet von traditionellen Tänzen und dem beliebten „Miss Buffalo“-Schönheitswettbewerb.

Die Wasserbüffel werden mit bunten Tüchern bedeckt, mit Blumen geschmückt und in leuchtenden Farben bemalt. Nicht nur die schnellsten Tiere auf der Rennstrecke werden prämiert, sondern auch die schönsten Wasserbüffel.

Tollkühne Reiter auf dem Büffelrücken

Die mutigen Reiter stärken sich vor dem Rennen oft mit einem Schluck Thai-Whisky, denn es ist bei weitem nicht so einfach, sich auf dem Rücken eines Wasserbüffels zu halten, wie es für Zuschauer erscheinen mag.

Die Geschichte dieses Rennens reicht weit zurück. Über Jahrhunderte hinweg war Chonburi der wichtigste Umschlagplatz für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die an der Ostküste geerntet wurden. Dokumente belegen, dass König Rama V., der sich zwischen 1872 und 1906 häufig in Chonburi aufhielt, ein begeis­terter Anhänger des Rennens war. Der Eintritt zum Büffelrennen ist nach wie vor frei.