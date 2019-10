Wasserbüffel laufen in Chonburi um die Wette

CHONBURI: Der Wasserbüffel genießt einen ganz besonderen Stellenwert in der thailändischen Gesellschaft.

Vor dem Einzug motorisierter Maschinen und Traktoren in der Landwirtschaft galt er als muskelstarkes und verlässliches Arbeitstier zur Feldarbeit, das der Agrarbevölkerung ihren Lebensunterhalt sicherte und somit zum Kern einer jeden Familie auf dem Lande zählte. Auch heute noch wird das Tier bei den im horizontalen Gewerbe schaffenden Damen nicht selten als triftiges Argument dafür benutzt, um dem gehörnten Farang ein paar Groschen aus dem Portemonnaie zu ziehen („Teerak, my buffalo is sick!"). Aber das ist eine andere Geschichte.

In der Provinzhauptstadt Chonburi findet von Sonntag, 6. Oktober bis Samstag, 12. Oktober das 148. Buffalo Racing Festival statt, das auf eine lange Geschichte und Tradition zurückblicken kann. So wurde dokumentiert, dass bereits König Rama V., der sich 1872 bis 1906 häufig in der heutigen Provinzhauptstadt aufhielt, um die Büffelrennen begeistert zu verfolgen. Heutzutage besitzt das Festival einen ausgeprägten Jahrmarktscharakter und begeistert die Besucher mit einem prallgefüllten Rahmenprogramm. Neben der Wahl der „Miss Buffalo“, bei der die Schönheiten der Provinz um den begehrten Titel auf dem Laufsteg gegeneinander antreten, sorgen bunte Paraden und Livemusik auf großen Showbühnen für großen Spaß. Genießer leckeren Thai Foods kommen genauso auf ihre Kosten wie Souvenirjäger und Shoppingfans. An unzähligen kleinen Marktständen werden neben Kunsthandwerk und OTOP-Produkten („One Tambon One Product“) Kleidung, kleine Snacks, leckere Speisen und Desserts zum kleinen Preis angeboten.

Der absolute Festivalhöhepunkt erfolgt am Samstag, 12. Oktober, 8.30 bis 21 Uhr, wenn das große Hauptrennen stattfindet und über 100 Reiter mit ihren tonnenschweren Tieren an den Start gehen.

Das Festival findet auf dem Sportplatz an der Tamnak Road, direkt gegenüber der Chon Buri Provincial Hall statt. Eintritt frei.