Wasserballer spielen im Februar 2021 um Olympia-Ticket

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.20

ROTTERDAM: Das wegen der Coronavirus-Pandemie verlegte Olympia-Qualifikationsturnier der Wasserballer in Rotterdam soll im kommenden Februar ausgetragen werden. Der Schwimm-Weltverband Fina setzte das Turnier in den Niederlanden, bei dem die deutsche Mannschaft um die erste Olympia-Teilnahme seit 2008 kämpft, für den Zeitraum 21. bis 28. Februar 2021 an. Ursprünglich sollte die Veranstaltung Ende März dieses Jahres ausgetragen werden.

«Jetzt haben wir wieder ein konkretes Ziel, das ist sehr zu begrüßen», sagte Bundestrainer Hagen Stamm. «Ein Termin im Dezember wäre mir aber definitiv lieber gewesen, denn so müssen wir erneut rund um Weihnachten voll durchziehen.»

In Rotterdam spielen zwölf Teams um die letzten drei Startplätze für die Sommerspiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio ausgetragen werden sollen. In der bereits ausgelosten Vorrunde trifft Deutschland auf die Niederlande, den WM-Dritten Kroatien, Russland, Argentinien und wohl ein asiatisches Team. Das Qualifikationsturnier der Frauen soll ohne deutsche Beteiligung vom 17. bis zum 24. Januar 2021 im italienischen Triest stattfinden.