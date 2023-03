Von: Björn Jahner | 13.03.23

HUA HIN: Die Stadtverwaltung von Hua Hin hat die Einwohner dazu aufgerufen, während der Trockenzeit Wasser zu sparen.

In der zweiten März-Woche inspizierte Hua Hins Bürgermeister Nopporn Wutthikul das städtische Wasserwerk, nachdem es Probleme mit der Rohwasserversorgung der Stadt gab. Kürzlich durchgeführte Reparaturarbeiten an der Hauptzuleitung aus der Provinz Phetchaburi hatten vorübergehend zu einem Wassermangel in Hua Hin geführt, weshalb einige Einwohner mehrere Tage lang kein Wasser hatten oder einen sehr niedrigen Wasserdruck verzeichneten.

Der Bürgermeister wies die Bevölkerung auch darauf hin, dass sich Hua Hin nun in der Trockenzeit befindet, weshalb die Bevölkerung Wasser sparen sollte, da auch immer mehr Touristen nach Hua Hin strömen.