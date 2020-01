Was Wirklich zählt

Von: Ce-eff Krüger | 11.01.20

Neulich brachte ich meinen Kumpel Harry mit nach Hause, der vor Nai, meiner Herzallerliebsten, in den höch­sten Tönen von seiner neues­ten Eroberung schwärmte: "Sie ist völlig unverdorben, unkompliziert und dabei ehrlich und treu."

Ich pflichtete ihm bei: "Die Nid ist wirklich ein reizendes Geschöpf. In Europa würde sie jeden Schönheitswettbewerb gewinnen." Meine Herzallerliebste zog die Stirn in Falten, was selten etwas Gutes bedeutet. Aber bevor sie das Zimmer verließ, sagte sie mit einer schnippischen Geste: "Na, so ein seltenes Exemplar würde ich gerne kennen lernen. Du kannst sie ja mal mitbringen, Harry."

Zwei Tage später kam Harry mit seiner Neuerwerbung zum Kaffee zu uns. Die kleine Nid sah wunderschön aus in ihrem einfachen Kleid. Sie war kaum sichtbar geschminkt, trug die Haare offen und als einzigen Schmuck eine bunte Haarspange. Sie war aufgeregt und überreichte meiner Herzallerliebsten mit einem höflichen Wai eine Flasche Whisky, die Harry ihr vorher in die Hand gedrückt hatte. Ohne das Geschenk zu beachten, stellte meine Herzallerliebste die Flasche beiseite und musterte Harrys Freundin von oben bis unten mit unverhohlener Ablehnung. Dann ging sie in die Küche und gab mir ein Zeichen, ihr zu folgen.

"Was bringt der denn für eine mit? So was wünsche ich nicht in meinem Haus. Und jetzt muß ich einkaufen." Damit rauschte sie davon.

Nid und Harry waren der unfreundliche Empfang natürlich nicht entgangen. Wenige Minuten später verabschiedeten sie sich trotz meines Protestes.

Gestern Nachmittag klingelte es plötzlich. Vor unserer Tür stand strahlend mein Kumpel Harry und neben ihm Arina, seine Aller-Allerneueste. Ich bat die beiden herein. Meine Herzallerliebste strahlte, als sie Arina sah und unterhielt sich lange und angeregt mit ihr.

"Das war mal wirklich eine Nette", sagte sie, als die beiden fort waren. Ich schaute sie verständnislos an: "Was ist bei der denn anders als bei der kleinen Nid?"

"Hast du denn keine Augen im Kopf, Callolo? Hast du denn nicht ihren Schmuck gesehen: Zwei goldene Ringe, ein goldenes Armband, und die Kette am Hals hatte mindestens vier, wenn nicht fünf Baht. Daran erkennt man eine Frau von Format."

"Ja, aber"

"Nichts aber", fuhr sie dazwischen und klimperte mit ihren goldenen Armreifen, "du musst eben noch viel lernen, mein lieber Callolo."

Ich habe nur gesagt, ich möchte Sie zum Essen einladen!