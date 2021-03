BANGKOK: Menschen, die mit dem Covid-19-Impfstoff geimpft wurden, müssen sich danach 30 Minuten lang selbst beobachten.

Laut Dr. Opas Kankawinpong vom Department of Disease Control (DDC) wurde der Impfstoff in 13 Provinzen verteilt und kontinuierlich an Menschen in Risikogruppen - Ältere, medizinisches Personal und Menschen mit schweren Krankheiten - injiziert. Bei wenigen Menschen seien Nebenwirkungen der Impfung aufgetreten, aber nicht schwerwiegende. Er forderte die Menschen auf, sich nach der Impfung zu beobachten. Normalerweise wird eine 15-minütige Beobachtung empfohlen, aber das Ministerium für öffentliche Gesundheit hat die Menschen aufgefordert, 30 Minuten lang zu beobachten, bevor sie das Krankenhaus verlassen oder ihre Arbeit fortsetzen.

Opas sagte, dass die Nebenwirkungen leicht oder schwerwiegend sein können. Zu den milden Nebenwirkungen gehören niedriges Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwäche und Schmerzen in dem Bereich, in den eine Person injiziert wurde. Diese Effekte dauern normalerweise ein bis zwei Tage. Schwere Auswirkungen sind hohes Fieber, Atembeschwerden, starke Kopfschmerzen, schwache Muskeln, Hautausschlag, mehr als fünfmaliges Erbrechen und Bewusstlosigkeit.