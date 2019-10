Von: Anne-Sophie Galli & Nazrul Islam, dpa | 07.10.19

DHAKA: Als in Bangladesch die Kleiderfabrik Rana Plaza zusammenbrach, sagten viele: So kann es nicht weitergehen. Viele Initiativen sollten den Textilarbeitern helfen - zuletzt auch der „Grüne Knopf“ des Entwicklungsministers. Aber was hat sich inzwischen vor Ort getan?