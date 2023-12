Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.23

Das Schiff Polarsten, Handout zur Das Erste Dokumentation «Expedition Arktis 2 - Tauchfahrt am Nordpol».', die am am Freitag (29.12.2023) um 21:45 Uhr im ERSTEN zu sehen ist. Foto: Esther Horvath/Alfred-wegener-institut/ndr/dpa

BREMERHAVEN: Um zu zeigen, wie sich die Erde durch den Klimawandel verändert, hat ein Team aus Dokumentarfilmern erneut die Crew des Expeditionsschiffs «Polarstern» begleitet. «Wer Zweifel an den Veränderungen hat, sollte sich diesen Dokumentarfilm anschauen. Auch, um die Hoffnung zu verstehen, die solche Projekte mit sich bringen», sagt Produzent Marc Lepetit der Deutschen Presse-Agentur. So werde gezeigt, dass Leben auch unter widrigen Umständen entstehe. «Und dass die Forschung und die Erkenntnisse daraus für unseren Planeten und unser Leben wichtig und handlungsentscheidend sind.»

Bereits zwischen 2019 und 2020 hatte Lepetits Produktionsfirma Ufa Documentary einen Dokumentarfilm gedreht, der die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Forschungseisbrecher zeigt. Die neue Doku «Expedition Arktis 2 - Tauchfahrt am Nordpol» ist am Freitag (29.12., 21.45 Uhr, etwa 75 Minuten) in der ARD zu sehen. Sie wurde im Auftrag vom NDR, RBB, HR und Radio Bremen gedreht.

Für den Film begleiten die Kameramänner Manuel Ernst und Nils Vogt rund 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des in Bremerhaven sitzenden Alfred-Wegener-Instituts und die rund 40-köpfige Schiffsbesatzung auf ihrer Reise zum Nordpol. Nicht im Winter, wie 2020, sondern im arktischen Sommer. Meeresbiologin Antje Boetius leitet die Expedition.

Herausfordernd seien dabei nicht nur die Temperaturen und die Abgeschiedenheit gewesen, so Lepetit. «Wir folgen einer wissenschaftlichen Expedition – die Tagesabläufe sind vorgegeben, das Team muss diesen also folgen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, was auch auf einem Schiff oder einer Eisscholle nicht immer einfach ist.» Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sei es gewesen, neue Erkenntnisse zu bestätigen und das Leben unter dem Eis zu erkunden. «Und zwar zum ersten Mal in 4000 Metern Meerestiefe.»

Durch die schon während des Drehs der ersten Dokumentation entstandene Verbundenheit zwischen den Filmemachern und den Menschen an Bord der «Polarstern» seien in der Doku auch sehr nahe Aufnahmen und persönliche Momente zu sehen, so Lepetit. Zu zeigen, was Klimawandel ist, wie er funktioniert und welche Auswirkungen er hat, sei nicht nur der Reiz für die Produktion, sondern auch eine Aufgabe für die Produzentinnen und Produzenten solcher Projekte.