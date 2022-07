Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.22

In jedem Markt der Finanzbranche werden Sie eine Vielzahl von professionellen Tradern finden, die allesamt die bestmögliche Kapitalrendite (ROI, Return on Investment) erzielen möchten.

Was sind Aktienkurse und wie bewegen sie sich derzeit – das ist eine Frage, auf die man eine Antwort haben sollte. Wichtig ist zudem zu wissen, in welche Aktien Sie investieren sollten.

In diesem Artikel fokussieren wir uns jedoch konkret auf eine bestimmte Art von Aktien, die Wachstumsaktien. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was Wachstumsaktien sind und warum sie als eine rentable Anlagequelle gelten.

Was sind Wachstumsaktien?

Bei Wachstumsaktien handelt es sich um bestimmte Aktien eines Unternehmens, denen ein schnelles Wachstum vorausgesagt wird. Dieses liegt deutlich über der durchschnittlichen Wachstumsrate des Marktes.

Wachstumsaktien schütten in der Regel keine Dividenden aus, da sie häufig in einem aufkommenden Sektor zu finden sind. Sie bevorzugen es, die erzielten Gewinne in das Unternehmen zu reinvestieren. Dies wiederum führt zu mehr Unternehmenswachstum.

Die Händler von Wachstumsaktien möchten üblicherweise Gewinne durch Kapitalgewinne erzielen. Da es keine Dividenden gibt, kann man Profite primär durch das Investieren in die Wachstumsaktien erzielen. In der Zukunft kann man die Aktien dann zu einem deutlich höheren Preis verkaufen.

Warum sollten Sie in Wachstumsaktien investieren?

Erhebliche Gewinne durch Kapitalgewinne

Wachstumsaktien bieten das Potenzial für beträchtliche Gewinne durch Kapitalgewinne, die Sie mit Ihren Handelsgeschäften erzielen.

Man erkennt Wachstumsaktien daran, dass sie eine überdurchschnittliche Wachstumsrate auf dem Markt vorlegen. Deswegen können die Kurse der Vermögenswerte in viel kürzerer Zeit in die Höhe schnellen.

Wenn Sie die richtige Strategie aufstellen, können Sie den Kursanstieg mitverfolgen und dann, wenn Sie es für richtig halten, die Aktie zu einem deutlich höheren Preis wieder verkaufen.

Sollten Sie damit erfolgreich sein, kann dies zu beträchtlichen Gewinnen führen. Somit können Sie die Früchte Ihres ausgezeichneten Handelsgeschäfts ernten.

Kurz- und langfristige Rentabilität bei Investitionen

Ein weiterer Grund, warum Sie in Wachstumsaktien investieren sollten, ist die Aussicht auf kurz- und langfristige Kapitalrenditen (ROI).

Oft werden Wachstumsaktien mit kurzfristigen Handelsgeschäften in Verbindung gebracht, da die Aktien schnell bis zu einem bestimmten Punkt ansteigen (den die Händler zuvor nicht kennen), bevor sie unweigerlich langsamer werden und wieder fallen. Deswegen investieren die Anleger, warten darauf, dass der starke Anstieg einen guten Punkt erreicht, und verkaufen die Aktien, bevor sie wieder sinken.

Darüber hinaus ermöglichen Wachstumsaktien jedoch auch langfristige Kapitalrenditen.

In vielen Fällen spiegelt das rasche Wachstum einer Aktie die gute Leistung des Unternehmens wider. Manchmal wird diese Leistung zur zentralen Komponente des Unternehmens, womit das Wachstum jahrelang weiter bestehen kann. In so einem Fall können Sie einen viel größeren Gewinn nach einer längeren Wachstumsphase erzielen, indem Sie zum Beispiel den Positionshandel nutzen.

Deswegen sind Wachstumsaktien eine tolle Option für alle Händler, um auf kurz- und langfristige Sicht Gewinne zu erzielen.

Die aktuellen Markttrends überwinden

Wachstumsaktien können sich außerdem über bereits etablierte Markttrends hinwegsetzen.

Obwohl es einen allgemeinen Börsentrend gibt, können Wachstumsaktien mit ihrem abnormalen Wachstum diesem Trend dennoch trotzen.

Nehmen wir an, dass äußere Faktoren dazu führen, dass die Mehrheit der Aktien an der Börse nur langsam steigt oder sogar fällt. Das Vorhandensein einer Wachstumsaktie zeigt jedoch, dass ein bestimmter Vermögenswert mit einer exponentiell höheren Rate wächst. Somit durchbricht die Aktie die ansonsten langsamen oder rückläufigen Bewegungen dieses Trends.

Genau deswegen bieten Wachstumsaktien den Händlern die Möglichkeit, in schnell steigende Aktien zu investieren – selbst wenn der restliche Markt schlecht abschneidet.

Natürlich gibt es noch viel mehr Vorteile, aber das waren einige davon, die aufzeigen, warum man in Wachstumsaktien investieren sollte. Vielleicht hat Sie dies dazu inspiriert, einige dieser Aktienarten Ihrem Portfolio hinzuzufügen, um die Chance auf Gewinne bei erfolgreichen Handelsgeschäften zu erhöhen.