Warum einige Kreuzfahrtschiffe willkommen sind

Ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums misst die Temperatur ankommender Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Quantum of the Seas“ auf Phuket. Foto: epa/Yongyos Pueksarak

PHUKET: Die Regierung hat zwei Kreuzfahrtschiffen, der „Seabourn Ovation“ und der „Quantum of the Seas“, erlaubt, in Phuket anzulegen, da die 2.000 Passagiere an Bord überwiegend Europäer sind.

Der „Westerdam“ wurde das Andocken im Hafen von Laem Chabang verweigert, da die meisten Passagiere aus Hongkong und dem chinesischen Festland stammen und einige nach dem Ausbruch des Coronavirus COVID-19 in China infiziert sein könnten. So begründet Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul die Entscheidungen der Regierung. „Ovation“ und „Quantum“ wurden bisher nirgendwo abgewiesen, während die „Westerdam“ Schwierigkeiten hatte, einen Hafen zu finden. Anutin sagte weiter, die Aufenthalte von „Ovation“ und „Quantum“ dauerten in Phuket nur zehn Stunden. Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Trisulee Trisaranakul hätten Mediziner der „Ovation“ berichtet, dass kein Passagier Symptome des Virus zeigte. Laut dem Phuket Public Health Office werden alle Passagiere der Kreuzfahrtschiffe auf Symptome einer Viruserkrankung untersucht.