Warschaus Oberbürgermeister verbietet Unabhängigkeitsmarsch

WARSCHAU: Warschaus Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski hat den für den polnischen Unabhängigkeitstag am 11. November von rechten Organisationen geplanten Marsch wegen der Corona-Pandemie verboten. Das städtische Gesundheitsamt habe die Befürchtung, dass die Demonstration zu einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus beitragen könne, hieß es in einer Mitteilung der Warschauer Stadtverwaltung am Freitag. Außerdem verstoße der Marsch gegen das derzeit verhängte Versammlungsverbot. Wegen der Pandemie sind in Polen derzeit Versammlungen nur mit maximal fünf Personen erlaubt.

Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte bereits zuvor an die Marsch-Teilnehmer appelliert, in diesem Jahr nicht zu der Veranstaltung zu kommen. Robert Bakiewicz vom Bündnis «Unabhängigkeitsmarsch» hatte allerdings am Mittwoch angekündigt, der Marsch solle in diesem Jahr eher als «spontane» denn als zentrale Aktion stattfinden. Er verwies dabei auf die jüngsten Demonstrationen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots. Am vergangenen Freitag waren dafür nach Angaben Trzaskowskis mindestens 50.000 Menschen in Warschau zusammengekommen.

In den vergangenen Jahren gab es auf dem Unabhängigkeitsmarsch wiederholt schwere Ausschreitungen von Rechten und Nationalisten. In diesem Jahr ist das Motto «Unsere Zivilisation, unsere Regeln». Das Plakat dazu zeigt einen Ritter, der einen roten und regenbogenfarbenen Stern zerschlägt - offenbar eine Anspielung auf Kommunismus, Sozialismus und die LGBT-Gemeinschaft.

LGBT ist eine englische Abkürzung, die für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender steht. Oft werden auch die Varianten LGBTQ, LGBTQI oder LGBTQIA+ verwendet. Jeder Buchstabe steht hierbei für die eigene Geschlechtsidentität oder die sexuelle Orientierung.

Der Tag der Unabhängigkeit am 11. November wird in Polen als Nationalfeiertag begangen. An diesem Tag im Jahr 1918 hatte Jozef Pilsudski in Warschau den Oberbefehl über die polnischen Truppen übernommen und die Unabhängigkeit ausgerufen. Dies fiel zusammen mit der Schließung des Waffenstillstands in Compiègne zwischen Deutschland und Frankreich. Mit den Friedensverträgen nach dem Ersten Weltkrieg wurde die lange Teilung Polens durch Preußen, Österreich-Ungarn und Russland dann überwunden.