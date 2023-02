Von: Björn Jahner | 06.02.23

PATTAYA: Die Provinzverwaltung Chonburi warnt die Einwohner der Ostküstenprovinz, zu der auch Pattaya gehört, vor wilden Elefanten, die noch bis Ende Februar in der Brutzeit sind und dann sehr aggressiv reagieren können.

Die Warnung gilt vor allem für Menschen, die an Waldgrenzen leben oder Landwirtschaft betreiben. Besonders in den Bezirken Bo Thong, Nong Yai, Koh Chan und Ban Bueng sollten die Menschen Vorsicht walten lassen und die Wälder in den Gebieten meiden, in denen wilde Elefanten leben, so die Provinzverwaltung.