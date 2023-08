Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bevölkerung in 30 Provinzen wird vor Sturzfluten und Überschwemmungen gewarnt, da es in weiten Teilen Thailands am Dienstag (8. August 2023) weiterhin stark bis heftig regnet.

Der mäßige Südwestmonsun, der über der Andamanensee, Thailand und dem Golf vorherrscht, wird in Verbindung mit einer Tiefdruckzelle über Obervietnam und Südchina in weiten Teilen des Landes, vor allem im Westen, Gewitterschauer und im Norden, im oberen Nordosten, im Osten und im Süden vereinzelt schwere bis sehr schwere Regenfälle bringen.

Die Wellen in der Andamanensee und im Golf sind 1 bis 2 Meter hoch, bei Stürmen über 2 Meter. Schiffe sollten mit Vorsicht fahren und sich von stürmischen Wetterbedingungen fernhalten.

Der schwere Tropensturm Khanun über dem Pazifik wird voraussichtlich zwischen dem 8. und 10. August 2023 über Süd-Japan und die Koreastraße ziehen. Das Meteorologische Amt empfiehlt allen, die eine Reise in diese Gebiete planen, sich über die aktuellen Wetterbedingungen zu informieren.

Die Provinzen, die am Dienstag von starken bis sehr starken Regenfällen betroffen sein werden, sind: