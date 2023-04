PATTAYA: Ein thailändischer Tourist aus Bangkok wurde angeblich während einer Songkran-Wasserschlacht in der Pattaya Walking Street bestohlen, weshalb die Polizei eine Warnung an Touristen vor Taschendieben herausgegeben hat.

Die Polizei wurde am Freitagabend (14. April 2023) von einem 25-jährigen Bangkoker benachrichtigt, dass ihm die Brieftasche gestohlen worden sei. Er teilte den Beamten mit, dass ihm seine Brieftasche gestohlen wurde, während er sich auf der Pattaya Walking Street beim Wasserspritzen vergnügte.

„Ich bin von Bangkok angereist, um an den Wasserspritzveranstaltungen auf der Walking Street teilzunehmen. Während ich lief, hielt ich an, um eine Wasserpistole zu kaufen. Es waren viele Leute um mich herum und ich fand später heraus, dass meine Brieftasche weg war, als ich die Wasserpistole bezahlen wollte. In meiner Brieftasche befanden sich etwa 3.000 Baht in bar und verschiedene Geldautomatenkarten. Ich glaube, ich wurde bestohlen“, erzählte er den Beamten.

Der Urlauber hat bei der Polizei Anzeige erstattet, und die Beamten prüfen derzeit die Aufnahmen der Videoüberwachung.

Die Polizei warnt die Bevölkerung, vorsichtiger mit ihren Wertsachen umzugehen. Taschendiebstähle sind während der Songkran-Großveranstaltungen an der Tagesordnung, und nach Angaben der Polizei haben es Diebe besonders auf wasserdichte Taschen abgesehen, die lose um die Hüfte gehängt sind oder aus der Tasche ragen.

Die Polizei empfiehlt, wasserdichte Taschen mit einem festen Riemen um den Hals zu tragen und sie in der Kleidung zu verstauen, nicht an der Außenseite. Sie warnt auch davor, Wertsachen oder teuren Schmuck zur Schau zu stellen.