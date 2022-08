Thailand Premierminister Prayut Chan-o-cha warnt vor möglichen Sturzfluten und Hochwasser in mehreren Landesteilen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Gouverneure der Provinzen im Norden, Nordosten und in der Zentralebene des Landes sind wegen möglicher Sturzfluten am Dienstag in Alarmbereitschaft.

Wie Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Montag mitteilte, hat Premierminister Prayut Chan-o-cha das Innenministerium am Sonntag angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Gouverneure auf die Wettervorhersage von starken Regenfällen reagieren.

Premier Prayut wies die Gouverneure an, die auch für die Katastrophenschutzzentren der Provinzen zuständig sind, dass sie die Bevölkerung vor der Gefahr von Sturzfluten warnen müssen. Die Provinzzentren wurden außerdem zur Überwachung des nationalen Katastrophenschutzzentrums rund um die Uhr angewiesen, damit sie sich mit dem Zentrum im Falle des Notfalls abstimmen können.

Die Zentren sollen darüber hinaus schwere Maschinen zur Abschwächung der Katastrophe bereithalten, so Khun Thanakorn.

Foto: The Nation

Das Meteorologische Amt hat vorhergesagt, dass ein Tiefdruckgebiet im oberen Südchinesischen Meer an Stärke gewinnen und sich zu einem Tropensturm entwickeln wird, der viele Teile Thailands treffen kann. Der Einfluss der Tiefdruckzelle wird in den drei Regionen sowie in anderen Teilen des Landes schwere Regenfälle bringen.

In den vergangenen 24 Stunden fielen in Nong Khai 164 mm Regen, in Trat 146 mm und in Lampang 88 mm. Der Sprecher zitierte auch das Zentrum für Wasserressourcenmanagement mit der Aussage, dass die königliche Bewässerungsbehörde Wasser aus dem Chao-Phraya-Damm im Bezirk Sapphaya in Chai Nat ablassen musste, womit die Kapazität zum Auffangen des Regenwassers erhöht wird.

Der Damm lässt etwa 1.000 Kubikmeter pro Sekunde ab, was dazu führen kann, dass die Flüsse flussabwärts in Angthong und Ayutthaya über die Ufer treten.

Der Premierminister hat auch das Innenministerium aufgefordert, sich bereit zu halten, um den von den Überschwemmungen Betroffenen zu helfen.