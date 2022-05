BANGKOK: Die Einwohner Bangkoks und Nordthailands werden vor möglichen Sturzfluten und Überschwemmungen gewarnt, die in dieser Woche durch starke Regenfälle verursacht werden. Den Behörden zufolge wird sich das Unwetter ab Dienstag nach Süden ausbreiten.

„Für das ganze Land werden weitere Regenfälle mit böigen Winden vorhergesagt. Vereinzelte schwere bis sehr schwere Regenfälle sind im Norden, Nordosten, in der Zentralebene, einschließlich Bangkok, und im Osten möglich“, teilte das Thailändische Meteorologische Amt am Montag mit.

Bis Dienstag werden in Thailand, im Golf und in der Andamanensee mäßige Südwest-Monsunbedingungen herrschen, so die Wetterbehörde.

Das Meteorologische Amt warnte, dass Menschen, die von heftigen Regenfällen und starken Winden betroffen sind, sich von großen Bäumen und ungesicherten Werbetafeln fernhalten sollten, während Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht walten lassen und Landwirte sich auf Ernteschäden vorbereiten sollten.

In den folgenden Gebieten besteht am Montag die Gefahr von Regenfällen:

Norden: Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Uttaradit, Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, Phetchabun, Kamphaeng Phet und Tak.

Loei, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Yasothon, Kalasin, Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Maha Sarakham, Roi Et, Amnat Charoen, Buriram, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani. Zentralebene: Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Suphanburi, Lopburi, Saraburi, Singburi, Ang Thong, Ayutthaya, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Kanchanaburi, Ratchaburi und Bangkok und Umgebung. Osten: Nakhon Nayok, Prachinburi, Sakaeo, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat.

In den folgenden Gebieten besteht am Dienstag die Gefahr von Regenfällen:

Norden: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Sukhothai, Kamphaeng Phet und Tak. Zentralebene: Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Suphanburi, Singburi, Ang Thong, Nakhon Pathom, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Kanchanaburi, Ratchaburi sowie Bangkok und Umgebung.

Unterdessen warnt auch das Disaster Prevention and Mitigation Department (DDPM) vor möglichen Sturzfluten von Dienstag bis kommenden Montag (17.–23. Mai 2022) in Bangkok sowie in den Provinzen folgenden Provinzen:

Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Pattani und Narathiwat.

„Es wird erwartet, dass der Wasserstand in den Flüssen aufgrund des hohen Meeresspiegels und eines starken Südwestwindes im Golf von Thailand ansteigen wird“, so das DDPM unter Berufung auf das Hydrographische Amt der Königlich Thailändischen Marine.

Die örtlichen Behörden wurden angewiesen, in gefährdeten Gebieten behelfsmäßige Hochwasserschutzwände zu errichten und Katastrophenschutzteams und -ausrüstung vorzubereiten.

Aktuelle Informationen sind über die App Thai Disaster Alert (Android/iOS) abrufbar.

Unwetteropfer können über LINE (@1784DDPM), PhonPhai (Android/iOS) und über die DDPM-Hotline 1784 Hilfe anfordern.