PHUKET: Lebensmittel- und Getränkehändler in Phuket dürfen nur noch von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 23.00 Uhr Alkohol verkaufen und den Konsum von alkoholischen Getränken auf ihrem Gelände gestatten, informierte Phukets Vizegouverneur Pichet Panapong die Presse.

Die Mahnung erfolgte am Samstag auf einer Sitzung des Ausschusses für übertragbare Krankheiten der Provinz Phuket angesichts der steigenden Covid-19-Zahlen auf der „Sandbox“-Insel.

„Das Gesundheitsamt der Provinz Phuket berichtet, dass die Zahl der Neuinfektionen auf Phuket zunimmt und mit Massagesalons und Bars in der Bangla Road in Patong in Verbindung gebracht wird“, sagte Vizegouverneur Pichet. Er fügte hinzu, dass letzten Freitag (26. November 2021) in der Soi Bangla bei 792 getesteten Personen 21 positive Covid-19-Befunde festgestellt wurden.

Vizegouverneur Pichet wiederholte, dass die Anzahl der Musiker, die gleichzeitig an einem Ort auftreten dürfen, auf fünf begrenzt ist. „Es ist verboten, sich gegenseitig zu berühren, zwischen Sängern, Musikern und Kunden. Es ist verboten, mit den Gästen zu singen, und es ist auch verboten, dass die Künstler oder sogar das Personal mit den Gästen zusammensitzen. Tanzen ist ebenfalls bis auf Weiteres verboten (...)“, warnte Khun Pichet.

Er fügte hinzu, dass auch die Infektionszahlen an Schulen in allen drei Bezirken gestiegen seien, ebenfalls die Zahl der belegten Krankenhausbetten durch Covid-19-Erkrankte.