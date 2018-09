Es wird nass im Osten und Nordosten des Landes. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Das Meteorologische Amt (TMD) hat eine Unwetterwarnung für den Osten und Nordosten des Landes herausgegeben.

Zur Wochenmitte soll es in den beiden Landesteilen zu sintflutartigen Regenfällen kommen, die voraussichtlich bis zum 29. September anhalten werden. In Bangkok und den umgebenden Gebieten beträgt die Regenwahrscheinlichkeit zum Wochenbeginn 40 Prozent, so die Meteorologen.

In der Andamanensee muss die Schifffahrt zwischen dem 27. und 29. September mit bis zu zwei Meter hohen Wellen rechnen. Kleinere Boote sollten nicht auslaufen.

Personen, die zwischen dem 28. und 30. September nach Taiwan reisen möchten, empfehlen die Meteorologen, die Wetter-Updates genau zu beobachten, da der Taifun „Trami“ Reisen in die Region beeinträchtigen könnte, der derzeit noch im Norden der Philippinen wütet. Auf Thailand hat der Taifun hingegen keine Auswirkungen, so das TMD.