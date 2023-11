Warnung vor Starkregen und Sturzfluten

BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat für Mittwoch (8. November 2023) für 35 Provinzen in der Zentralregion, im Osten und im Süden des Landes, einschließlich dem Großraum Bangkok, Warnungen vor heftigen Regenfällen und Sturzfluten herausgegeben.

Die Hochdrucksysteme und Luftmassen über Nordthailand und dem Südchinesischen Meer schwächen sich ab und verursachen in diesen Gebieten Morgennebel. Gleichzeitig verstärken sich die östlichen Winde über der östlichen Region, dem Golf von Thailand und der südlichen Region.

Im Golf von Thailand und in der Andamanensee sind die Winde jedoch schwächer und verursachen Seegang von weniger als einem Meter, der in Gebieten mit Gewittern jedoch höher ausfallen kann. Kleinen Schiffen sollten mit Vorsicht navigieren.

Ab Mitte November dürfte das Wetter in den nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen sowie in Bangkok kühler, aber immer noch feucht sein, so die Meteorologen.

In der südlichen Region ist mit starkem Regen und starkem Wind zu rechnen, der ab Freitag (10. November 2023) zunehmen soll.