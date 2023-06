Warnung vor Riesen-DrÃ¼ckerfischen

Von: Björn Jahner | 03.06.23

KOH LANTA: Neramit Songseang, der Leiter des Mu-Koh-Lanta-Nationalparks in der Provinz Krabi, warnt die Öffentlichkeit vor den Riesen-Drückerfischen, auch Titan-Drückerfische genannt, in der Nähe des Tauchspots Koh Haa. Es wird dringend empfohlen, beim Tauchen vorsichtig zu sein und die Fische nicht zu erschrecken oder sich ihnen zu nähern. Denn Riesen-Drückerfische (Balistoides viridescens) können ein äußerst aggressives Verhalten gegenüber Eindringlingen in ihrem Revier zeigen.

Riesen-Drückerfische sind im gesamten Indopazifik in Riffen anzutreffen, einschließlich der Andamanensee und des Golfs von Thailand. Sie sind bekannt dafür, misstrauisch gegenüber Tauchern zu sein, insbesondere während der Fortpflanzungszeit.

Sie haben ein großes Maul mit kurzen, aber kräftigen Zähnen sowie eine dunkle Zeichnung über dem Maul. Die hintere Rücken- und die Afterflosse sind blass orangefarben mit einem abgerundeten schwarzen Rand. Die Wangen sind orange-braun mit einem dunklen Fleck auf der Vorderseite. Der Körper ist hellbraun auf der Rückseite, und die Schuppen weisen eine braune und dunkelbraune Färbung auf.