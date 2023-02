Von: Björn Jahner | 14.02.23

PHUKET: Touristen in Phuket werden vor giftigen Quallen an mehr als 20 Stellen auf der Insel gewarnt. Die Warnung wurde am Montag herausgegeben, nachdem letzte Woche mehr als 30 Touristen am Kata Beach einen Quallenstich erlitten hatten. Die meisten Opfer litten jedoch unter leichten Symptomen.

An mehr als 20 Stränden und Buchten Phukets, darunter die Strände Patong, Nai Yang und Surin sowie das Panwa Cape, wurden Schilder aufgestellt, die Badegäste über die Gefahr aufklären und Erste-Hilfe-Informationen geben. Rettungsschwimmer wurden außerdem mit Essigflaschen ausgerüstet, damit sie den Opfern sofortige Hilfe leisten können.

„Diejenigen, die von Feuerquallen gestochen werden, sollten mindestens 30 Sekunden lang Essig auf den Stich gießen und werden eine sofortige Linderung erfahren“, empfahl Suchart Ratanruangsri, Direktor für die Erhaltung der Meeresressourcen von Phuket.

Er warnte davor, Süßwasser oder Alkohol auf einen Feuerquallenstich zu gießen, da dies die Schmerzen nur verschlimmern würde.

Wer von einer portugiesischen Galeere gestochen wird, sollte seine Wunde mit Meerwasser oder Ziegenfuß-Prunkwinde reinigen, nicht mit Essig oder Süßwasser. Außerdem rät er allen, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen.