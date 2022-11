Von: Björn Jahner | 15.11.22

BANGKOK: Die thailändische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) warnte die Öffentlichkeit vor dem Konsum von „Gomax Coffee“, einem Produkt, das zur Behandlung von Erektionsstörungen beworben wird. Die FDA erklärte, der Konsum des Kaffees berge das Risiko von Blindheit und Herzversagen.

Am Montag 14. November 2022) berichtete die FDA über die Ergebnisse ihrer Produkttests zum Gomax Coffee mit der Seriennummer 122046610023, der von PY Intergroup Co., Ltd. in der Provinz Nonthaburi hergestellt und von der Firma Nice Good Deal in Bangkok vertrieben wird.

Gomax Coffee wird in Packungen mit zehn 16-Gramm-Beuteln bei Pruksa Ville in Bangkok und über die Online-Plattform rtk007 verkauft.

Die FDA stellte fest, dass der Kaffee Sildenafil enthält, ein Medikament, das häufig unter dem Markennamen Viagra verkauft wird und zur Behandlung von erektiler Dysfunktion und Lungenhochdruck eingesetzt wird.

Sildenafil ist in Thailand eine kontrollierte Substanz, die als ungeeignete Zutat in Lebensmitteln und Getränken gilt. Der Verkauf von Lebensmitteln und Getränken, die Sildenafil enthalten, wird in Thailand mit bis zu zwei Jahren Haft oder einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Baht bestraft.

Das Medikament wird kontrolliert, weil es durch die Erweiterung der Blutgefäße wirkt, was bei Missbrauch zu Schäden am Sehnervensystem und sogar zur Erblindung führen kann. Das Medikament kann starke Kopfschmerzen, hohen Blutdruck und unregelmäßigen Herzschlag auslösen, was in einigen Fällen zum plötzlichen Tod führen kann.

Jeder, der an einer Lebererkrankung, Nierenproblemen, Hypotonie, Herzversagen oder instabilem Herzschlag leidet, sollte besonders vorsichtig sein, wenn es um Sildenafil geht, warnte die FDA.

Die FDA zieht deshalb die Anklageerhebung gegen den Hersteller von Gomax in Betracht.

Am Samstag (12. November 2022) rief die FDA ein pflanzliches Arzneimittel in Thailand zurück, nachdem festgestellt worden war, dass es Tadalafil enthält, ein weiteres Medikament für die Behandlung von Erektionsstörungen.