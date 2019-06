Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.19

BANGKOK: Der Thai Medical Council warnt auf Facebook Männer vor einer Penisvergrößerung durch Spritzen, Medikamente und Cremes.

Das gelte besonders für eine DIY-Behandlung. Tausende Männer, zumeist zwischen 20 und 30 Jahren, ließen sich verschiedene Substanzen spritzen in der Hoffnung, einen größeren Penis zu bekommen. Andere verwendeten Cremes, Gummibänder, verschiedene Pillen und grausam aussehende Apparate. Als Folge der Scheinbehandlungen könnten Hautausschläge, Falten und Krümmungen am Penis entstehen. Im schlimmsten Fall sei eine Amputation erforderlich. Der Thai Medical Council empfiehlt Männern, einen Arzt aufzusuchen, wenn sie an Erektionsstörungen leiden und sich nicht auf das Internet oder falsche Versprechungen zu verlassen. Der medizinische Rat sagte weiter, Größe sei nicht wichtig. Viele Männer glaubten, wenn sie größere Penisse hätten, könnten sie ihrer Partnerin mehr Freude bereiten.