Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.18

Bei den kühlen Temperaturen im Norden des Landes bevorzugen Touristen sowie auch Einheimische eine heiße Dusche. Foto: The Nation

THAILAND: Das Department of Disease Control (DDC) hat Touristen gewarnt, bei dem jetzt kühlen Wetter im Norden und Nordosten in ihren Unterkünften auf gasbetriebene Warmwasserbereiter zu achten. In den letzten zehn Jahren habe es 21 Vorfälle mit sieben Toten gegeben.

Laut dem DDC-Generaldirektor Suwanchai Wattanayingchareonchai sind viele der Warmwasserbereiter von minderwertiger Qualität, sie sind mangelhaft installiert oder das Badezimmer weist eine schlechte Belüftung auf. Bei einem gasbeheizten Gerät mit unvollständiger Verbrennung könnten Menschen geruchs- und farbloses Kohlenmonoxid ausgesetzt werden. Dies führe zu Schwindel, Kopfschmerzen, Ohnmacht, Atembeschwerden, Erbrechen, Bewusstlosigkeit und sogar zum Tod, insbesondere bei Risikopatienten wie Kindern, älteren Menschen und chronisch Kranken (Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Atemwegserkrankungen). Suwanchai fordert die Eigentümer der Unterkünfte auf, den Zustand der Geräte auf ihre Sicherheit zu überprüfen und Lüftungsventilatoren zusammen mit Warnschildern und Ratschlägen zur Verwendung der Geräte zu installieren. Er rät den Menschen, nicht lange zu duschen und mindestens 15 bis 20 Minuten Abstand einzuhalten, wenn eine Person die Dusche nach einer anderen benutzt.