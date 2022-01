BANGKOK: Die Immissionsschutzbehörde hat vor schädlichen Feinstaubwerten im Großraum Bangkok am Montag und Dienstag sowie am kommenden Wochenende gewarnt, weil die Luft über der Hauptstadt still steht.

Wie die Behörde am Montag mitteilte, lag die Feinstaubkonzentration (PM 2,5) im Großraum Bangkok in den letzten 24 Stunden zwischen 28 und 62 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Tagesgrenzwert in Thailand beträgt 50 µg/m3 und ist weitaus höher angesetzt als in den meisten anderen Ländern der Welt.

Zu hohe, gesundheitsschädliche Werte wurden im Unterbezirk Klong Kum des Bezirks Bung Kum, im Bezirk Klong Sam Wa, in der Soi Lat Phrao 95 im Bezirk Wang Thong Lang, im Bezirk Don Muang, in der Sukhaphiban 5 im Bezirk Sai Mai, an der Kreuzung Bang Kapi im Bezirk Bang Kapi, in der Lat Krabang Road im Bezirk Lat Krabang, in der Sihaburanukit Road im Bezirk Min Buri, in der Klong Thawi Watthana Road im Bezirk Thawi Watthana und in der Ma Charoen Road im Bezirk Nong Khaem gemessen.

Das Ministerium erklärte, dass die Feinstaubwerte am Dienstagmorgen ansteigen, von Mittwoch bis Freitag aufgrund von Luftbewegungen sinken sowie am Samstag und nächsten Montag aufgrund von Luftstillstand wieder ansteigen werden.