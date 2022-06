BANGKOK: Das Thailändische Meteorologische Amt hat vor Sturzfluten und Überschwemmungen von Dienstag bis Samstag (7. bis 11. Juni 2022) gewarnt, wenn vereinzelte Gewitter über das Land hinwegziehen werden.

Starke Regenfälle werden für diese Woche vorhergesagt, da sich der Monsun in Thailand verstärkt.

Ausgelöst wurde die Unwetterwarnung durch einen Monsuntrog, der über Nordlaos und Nordvietnam liegt, sowie durch die Zunahme des Südwestmonsuns über der Andamanensee und dem Golf von Thailand.



Die Wetterbedingungen werden in dieser Woche für mehr Regenfälle in Nordthailand sorgen, aber auch im Nordosten, in Bangkok, in der Zentralregion, im Osten und an der Südwestküste muss mit vereinzelten starken Regenfällen gerechnet werden.

Das Meteorologische Amt mahnte darüber hinaus die Verkehrsteilnehmer zu großer Vorsicht, während Landwirte rechtzeitig ihre Ernte einfahren sollten. Schiffe in der Andamanensee und im Golf von Thailand wird geraten, während der Gewitter den Hafen nicht zu verlassen.

Wettervorhersage für den 7. bis 11. Juni 2022: