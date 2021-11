PATTAYA: Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi hat am Samstag (13. November) eine Warnung vor einem neuen Covid-19-Cluster herausgegeben und ruft alle Personen zur Durchführung eines Covid-19-Schnelltests (ATK) auf, die in den letzten Tagen einen Gentlemen’s Club in Jomtien besucht haben.

Jede Person, die im Zeitraum vom 6. bis 12. November 2021 den „Jade Gentlemen's Club“ („Jade House“) in der Wohnsiedlung Jomtien Nivete besucht hat, wird dringend zur Durchführung eines Covid-19-Tests aufgefordert.

Die Gesundheitsbehörden machten keine Angaben dazu, weshalb der Gentlemen’s Club trotz Schließungsanordnung für Bars und Nachtclubs geöffnet war. Es wird vermutet, dass das Etablissement mit einer Restaurantlizenz betrieben wurde.



In diesem Zusammenhang betont das Ministerium für öffentliche Gesundheit, dass es sich um eine reine Seuchenschutzmaßnahme handelt: Besucher, die die Lokalität besucht haben und sich mit Covid-19 infiziert haben, müssen keine rechtlichen Schritte befürchten, wenn sie sich in Behandlung begeben.

Für Fragen und weitere Auskünfte steht das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi telefonisch unter der Rufnummer 038-119.777 (von 08.30 bis 21.00 Uhr) zur Verfügung.