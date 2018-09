Von: Björn Jahner | 02.09.18

BANGKOK: Die neuen 500- und 1.000-Baht-Scheine sind gerade mal einen Monat im Umlauf, da tauchen schon die ersten Blüten auf.

Die Bank of Thailand (BoT) warnt die Bevölkerung vor Fälschungen der neuen 500- und 1.000-Baht-Banknoten, die landesweit am Geburtstag von Seiner Majestät Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X.) am 28. Juli herausgegeben wurden. Gemäß BoT müssen echte Banknoten ein transparentes Foto vom Monarchen sowie ein transparentes Wasserzeichen aufweisen. Hält man den Schein gegen das Licht, ist der Nennwert als Zahl zu erkennen. Blinde Menschen können die Echtheit eines Scheines überprüfen, indem sie den Nennwert ertasten, der in Braille-Schrift angegeben ist. Die BoT rät den Menschen, sich die neuen Scheine genau anzusehen, wenn sie welche erhalten.