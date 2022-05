Foto: The Nation

BANGKOK: In Nonthaburi wurden Dutzende gefälschter 1.000-Baht-Banknoten gefunden, weshalb die Polizei Personen, die unwissentlich Blüten erhalten haben, gewarnt werden, sie nicht in Umlauf zu bringen, da ihnen andernfalls eine Gefängnis- oder eine hohe Haftstrafe droht.

Der Sprecher der Königlich Thailändischen Polizei Generalmajor Yingyos Thepjamnong gab diese Warnung am Dienstag heraus, nachdem etwa 30 gefälschte 1.000-Baht-Banknoten in der Gegend von Bang Bua Thong in Bangkok Nachbarprovinz Nonthaburi gefunden worden waren. Die Scheine waren offenbar zum Kauf von Waren bei Verkäufern verwendet worden.

Laut dem Gesetz sind die Bürger verpflichtet, alle gefälschten Banknoten bei der nächsten Polizeistation abzugeben. Eine Rückerstattung ist jedoch nicht vorgesehen.

Der Polizeisprecher teilte den Medien mit, der Chef der Nationalen Polizei Pol General Suwat Jaengyodsuk habe von der Notlage der betroffenen Händler erfahren und die Polizeistationen im ganzen Land angewiesen, sofort Maßnahmen zu ergreifen, wenn in ihrem Gebiet Falschgeld auftaucht.

Ob eine 1.000-Baht-Banknote echt ist, lässt sich am besten daran erkennen, dass sie einen senkrechten Metallstreifen aufweist. Auf den ersten Blick sieht der Streifen wie eine Reihe von Strichen aus, aber wenn man ihn gegen das Licht hält, werden die Buchstaben „1000 Baht“ sowohl in Thai als auch in Englisch sichtbar, erklärte er.

Der Metallstreifen und das schillernde goldene Blumenlogo wechseln von Gold zu Grün, wenn sie gekippt werden. Der Sprecher sagte, dass denjenigen, die beim Fälschen von Banknoten erwischt werden, 10 bis 20 Jahre Gefängnis und/ oder eine Geldstrafe zwischen 20.000 und 40.000 Baht drohen. Wer wissentlich gefälschte Banknoten verwendet, muss mit bis zu 15 Jahren Gefängnis und/ oder einer Geldstrafe von 2.000 bis 30.000 Baht rechnen.

Personen, die feststellen, dass sie gefälschte Banknoten erhalten haben und diese trotzdem benutzen, können mit bis zu 10 Jahren Gefängnis und/ oder einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Baht bestraft werden, fügte der Sprecher hinzu.