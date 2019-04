Warmes Meerwasser bleicht Korallen aus

Warmes Meerwasser soll Korallen um ihre Farbe bringen, warnen die Behörden. Foto: The Thaiger

THAILAND: Das derzeit warme Meerwasser in der Andamanensee bleicht Korallen in den Meeresnationalparks der Provinz Trang aus.

Eine Kontrolle der Korallenbänke im Nationalpark Chao Mai hat am letzten Donnerstag ergeben, das zwischen 5 und 10 Prozent der verschiedenen Korallenarten in einer Tiefe von drei Metern ihre Farbe verloren haben. Dort hat das Meerwasser jetzt eine Temperatur von 32 Grad. Ähnliche fatale Auswirkungen hat das erwärmte Meer auf Korallen im Meeresnationalpark Sirinat bei Phuket. Korallen leben in Symbiose mit Algen – sie geben sich gegenseitig Schutz und Nährstoffe. Ist das Wasser über längere Zeit wärmer als 30 Grad Celsius, produzieren die Algen ein Gift und werden von den Nesseltieren abgestoßen. Die Korallen verlieren dann ihre Farbe und sterben ab, sollten sich nicht schnell neue Algen ansiedeln. Beamte haben weiter die Korallenbänke vor der Küste Chumphons kontrolliert und keine negativen Auswirkungen durch warmes Wasser festgestellt.