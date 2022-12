Von: Beate Czabaun | 24.12.22

Wann ist für Sie richtig Weihnachten?

Beim Hören der Weihnachtsgeschichte?

Wenn die Lichter in der Kirche ausgehen und „Stille Nacht“ erklingt oder „Oh du Fröhliche“?

Wenn Sie mit der Familie auf der Couch am Weihnachtsbaum sitzen und Plätzchen essen?

Beim Geschenke auspacken?

Beim Weihnachtsessen?

Wenn man beim Telefonieren oder Facetimen mit weit entfernten Familienmitgliedern oder Freunden das Gefühl hat, sie wären einem ganz nah?

Wenn man spürt, dass in all dem noch viel mehr steckt?

Ja zu uns, ja zum Leben

An Weihnachten feiern wir, dass Gott als Mensch auf die Welt kommt, als kleines Baby in eine unruhige, unwirtliche und armselige Umgebung. Gerade da, wo es nicht passt, wo es schwierig ist, da hinein sagt Gott auch heute noch sein Ja, sein Ja zu uns und zum Leben.

Vor Jahren hörte ich im Radio einen Bericht über ein Krankenhaus in Amerika, in dem immer, wenn in diesem Krankenhaus ein Kind geboren wird, ein bestimmtes Musikstück gespielt wird in allen Zimmern, in allen Aufzügen, in allen Behandlungsräumen. Alles steht still für einen Moment: in der Kantine, in den Gängen, selbst in den Operationssälen.

Das Wunder des Lebens

„Wir dürfen das Wunder des Lebens nicht unbemerkt lassen…“

Und das Personal erzählte, wie in diesem Moment der Stress abfällt und die Hand des Operateurs ruhig wird, wie die überarbeiteten Krankenschwestern und Ärzte durchatmen und sich aufrichten, wie ein Lächeln die Gesichter erhellt, ja sogar, wie chronische Schmerzpatienten Linderung verspüren.

Wie dieser eine Moment den Tag verändert und die Atmosphäre freundlicher und hoffnungsvoller wird.

Der Anfang der Verheißung

Wäre es nicht wundervoll, wenn auch wir so etwas hätten, das uns herausholt aus dem Alltag, aus Stress und Sorgen und uns das Wunder des Lebens spüren lässt, uns daran erinnert, dass das erst der Anfang ist der Verheißung.

Sei es ein Lied, der Duft von Inzens auf der Straße, das Läuten der Gebetsglöckchen, das Zwitschern eines Vogels, ein Lachen…

Solche Momente wünsche Ich Ihnen – an Weihnachten und jeden Tag im Leben!

Über die Autorin

Die diesjährigen Gedanken zum Weihnachtsfest wurden von Pastoralreferentin Beate Czabaun (r.) von der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok/ Thailand verfasst. Mehr über die Gemeinde erfahren Sie unter www.gemeinde-bangkok.com.