HUA HIN: Das Lokalbüro der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Prachuap Khiri Khan und die Thai Raptor Group laden Vogelfreunde zur gemeinsamen Wanderfalkenwache ein.

Jedes Jahr von Ende September bis Anfang November legen die Vögel auf ihrer Reise in ihr Winterquartier in der Provinz einen Stopp ein. Dabei handelt es sich um arktische Langstreckenzieher. Die Wanderfalken der russischen Arktis überwintern neben Afrika nämlich auch in Südostasien, weshalb sie jedes Jahr in Prachuap Khri Khan zahlreich anzutreffen sind. Mit einer Flugspitzengeschwindigkeit von fast 400 km/h sind sie die schnellsten Tiere des Planeten, weshalb ihre Ankunft für Hobby-Vogelbeobachter jedes Jahr auf ein Neues ein unvergessliches Erlebnis ist. Die beste Zeit, um die Falken zu beobachten, ist von 7 bis 11 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Die Wanderfalkenwache wird auf dem Radar Hill (เขาเรดาห์) in Bang Saphan Noi abgehalten. Anfahrt über die Phetkasem Road, südliche Abfahrt am Khao Pho Highway Service Center. Standort auf Google Maps, GPS: 10-59 '-29.69" N, 99-21'-29.59" E.

Auskünfte erteilt die TAT in Prachuap Khiri Khan unter der Rufnummer 032-513.871 täglich zu ihren Bürozeiten von 8.30 bis 16.30 Uhr. Infos im Facebook.