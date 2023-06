Von: Björn Jahner | 25.06.23

PATTAYA: Sonnenuntergang am Strand – Was gibt es Schöneres? Die Strandpromenade entlang der sichelförmigen Bucht von Pattaya gehört zu den Aushängeschildern der Touristenmetropole. Das weiß auch die Stadtverwaltung und lässt die beliebte Flaniermeile kostspielig neugestalten. Während sich der nördliche Abschnitt bereits von seiner schönsten Seite präsentiert, sind die Arbeiten in Pattaya Klang noch in vollem Gange.

Schleppend verlaufen auf der Pattaya Beach Road die Arbeiten zur Neugestaltung der Strandpromenade, die schrittweise, in aufeinander folgenden Phasen, vom Norden in den Süden der Stadt vollzogen werden.

Die Wanderbaustelle auf der Strandpromenade ist in Pattaya Klang angekommen. Hier müssen Fußgänger derzeit auf den Strand oder die Straße ausweichen.

Es ist eine unendliche Geschichte: Immer wieder wurde die Strandpromenade am Pattaya Beach in den letzten zehn Jahren renoviert, ausgebaut oder umgestaltet. Nun folgt auf die Stranderweiterung die Fahrbahnverbreiterung der Pattaya Beach Road. Eine Maßnahme, mit der nach Aussage der Stadtverwaltung nicht nur der Verkehrsfluss beschleunigt wird, sondern auch Parkplätze auf der Seeseite der Straße geschaffen werden, was besonders von Inlandstouristen geschätzt wird, die am liebsten mit Kind und Kegel mit dem Auto direkt am Strand parken.

Fußgänger weichen auf die Straße aus

Während die Arbeiten auf dem nördlichen Abschnitt der Promenade an der Dusit-Thani-Kurve scheinbar fast abgeschlossen sind, müssen Fußgänger auf dem Abschnitt zwischen dem Hard Rock Hotel und der Abzweigung in die Pattaya Klang Road bereits seit mehreren Wochen auf den Strand oder sogar die Straße ausweichen, da die Flaniermeile hier komplett aufgerissen wurde.

Schick herausgeputzte Hotels und Beach Clubs prägen das Straßenbild der Pattaya Beach Road im Norden.

Kahlschlag soll begrünt werden

Gefährliche Stolpersteine, alte Paletten und achtlos zerstreutes Baumaterial trüben die Strandidylle. Überall wird ein bisschen gebaut oder eben auch nicht. Fest steht: Wirklich geschäftig geht es auf der Chaos-Baustelle derzeit augenscheinlich nicht zu. Eine Unannehmlichkeit, die Urlaubsfreuden trübt und die Hotel-Betreiber an der Beach Road verärgert.

Die bereits fertig gestellten

Abschnitte lassen bereits erahnen, dass die Strandpromenade nach dem Abschluss der Bauarbeiten aufgrund des neuen Parkstreifens an vielen Stellen deutlich schmaler ausfallen wird als zuvor. Doch besonders der praktizierte Kahlschlag auf vielen Abschnitten der Flaniermeile stimmt langjährige Strandbesucher traurig. Denn der Großteil des alten Baumbestandes, der Touristen jahrzehntelang als Schattenspender diente, wurde trotz des Protestes aus der Bevölkerung gefällt. Unzählige Löcher auf der Promenade deuten jedoch darauf hin, dass hier in naher Zukunft neue Bäume gepflanzt werden sollen, weshalb man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte.

Hier können Urlauber herrlich über die bereits erneuerte Strandpromenade flanieren, was auch viele tun.

Strandbesucher sollen Müll recyceln

Positiv muss angemerkt werden, dass – zumindest auf dem fertig gestellten nördlichen Abschnitt der Strandpromenade – viele neue Mülltonnen aufgestellt wurden, die die Strandbesucher zum Recycling ihres Unrates animieren sollen: Getrennt wird nach Dosen, Flaschen und Restmüll.