BANGKOK: Eine Reihe von Coronavirus-Häufungen unter Bauarbeitern in Bangkok, einschließlich der ersten lokalen Fälle der zuerst in Indien identifizierten Variante, hat Wanderarbeitern erneut ins Rampenlicht gerückt, da das Land mit dem bisher tödlichsten Virenausbruch zu kämpfen hat.

Wanderarbeiter waren während des jahrzehntelangen Baubooms in Bangkok von entscheidender Bedeutung, aber sie erhalten nur begrenzte Unterstützung von der Regierung und ihren Arbeitgebern. Viele leben auf der Baustelle in überfüllten Schlafsälen, um Geld zu sparen. Letzte Woche entdeckten die Gesundheitsbehörden die ersten 36 im Inland übertragenen Fälle der hochinfektiösen B.1.617.2 Coronavirus-Variante bei Menschen in Bauarbeiterunterkünften. Die städtischen Behörden haben inzwischen die Bewegung von Arbeitern in solchen Lagern drastisch eingeschränkt.

Rund um Bangkok gibt es 409 Arbeiterlager, in denen nach Angaben der Behörden 62.169 Arbeiter leben, etwa die Hälfte von ihnen sind Wanderarbeiter. „Wanderarbeiter sind eine Gruppe, die von der Gesellschaft übersehen wird", betont Suthasinee Kaewleklai, Koordinatorin des Migrant Workers Rights Network (MWRN) in Thailand. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass es 4 bis 5 Millionen Wanderarbeiter in Thailand gibt, von denen viele im Baugewerbe, in der Produktion und in der Fischindustrie arbeiten.

Arbeiter aus Myanmar gehörten zu denjenigen, die vom zweiten Coronavirus-Ausbruch im Dezember am stärksten betroffen waren. Das Epizentrum war Samut Sakhon, die Provinz im Südwesten von Bangkok mit einer hohen Konzentration von Wanderarbeitern. Während des Ausbruchs kam es zu einem starken Anstieg von Anti-Myanmar-Hassreden in den sozialen Medien.

Es gibt auch Befürchtungen, dass illegale Grenzübertritte das strenge Quarantänesystem des Landes für Neuankömmlinge unterminieren. Die Behörden verschärften am Wochenende die Grenzkontrollen, nachdem drei lokale Fälle der Covid-19-Variante, die zuerst in Südafrika identifiziert wurde, bei der illegalen Einreise von Migranten aus Malaysia nach Narathiwat festgestellt wurden. Eine andere hochübertragbare Variante, die als B.1.1.7 bekannt ist und zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, ist vermutlich über einen illegalen Grenzübergang aus Kambodscha nach Thailand gelangt. Fast 33.000 illegale Migranten wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums seit Juli 2020 verhaftet.

Der dritte Virenausbruch ist für fast 80 Prozent der 132.213 Fälle in Thailand verantwortlich und für fast 90 Prozent der 806 Todesfälle, die bisher verzeichnet wurden.