Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

PATTAYA: Die Polizei hat drei Wanderarbeiter aus Myanmar unter dem Verdacht festgenommen, einen Landsmann bei einem Zechgelage ermordet zu haben.

Beamte fanden am Montagabend gegen 21 Uhr in einem gemieteten Haus an der Soi Yensabai einen 43 Jahre alten Mann mit schweren Kopfverletzungen tot vor. In der Nähe lagen zwei Whiskyflaschen. Zeugen berichteten den Ermittlern, dass der Mann mit drei Freunden aus Myanmar getrunken habe. Dabei soll es einen lauten Streit gegeben haben. Die Beamten verhafteten später eine Frau und zwei Männer. Die Verdächtigen sollen sich gegenseitig des Mordes beschuldigt haben.