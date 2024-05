PRETORIA: Drei Jahrzehnte war Nelson Mandelas Afrikanischer Nationalkongress (ANC) unangefochten an der Macht. Jetzt könnte es erstmals zu einer Koalitionsregierung kommen.

In Südafrika wird an diesem Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Erstmals läuft die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) Gefahr, seit Einführung der Demokratie 1994 die absolute Mehrheit zu verlieren. In den vergangenen 30 Jahren erhielt die Partei des einstigen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela immer weit mehr als 50 Prozent der Stimmen. Umfragen zufolge soll der ANC diesmal unter die 50-Prozent-Marke fallen und eine Koalition eingehen müssen. Die Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.

Als Grund für das absehbar schlechtere Abschneiden des ANC in dem Land mit 61 Millionen Einwohnern wird die schwache Regierungsbilanz angeführt: eine schwächelnde Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit und Armut, marode Staatsunternehmen, regelmäßige Stromabschaltungen und Ausfälle in der Wasserversorgung, ein bröckelndes Gesundheitssystem sowie hohe Kriminalität und eine dysfunktionale Strafjustiz. Die politische Elite gilt als korrupt.

Mitglieder von 52 Parteien konkurrieren an diesem Mittwoch um die 400 Sitze des Parlaments. Auch Provinzregierungen werden neu gewählt. Von den 40,1 Millionen Wahlberechtigten haben sich 27,4 Millionen, oder etwa 68 Prozent, registriert, um von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Das neugewählte Parlament muss dann innerhalb von 14 Tagen eine Regierung bilden und einen Präsidenten wählen.