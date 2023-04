BANG SAEN: Mit dem „Wan Lai Festival“ in Bang Saen haben am Sonntag die Songkran-Feierlichkeiten in der Provinz Chonburi offiziell begonnen.

Das „Wan Lai Festival“, das in Bang Saen bis Montag (17. April 2023) gefeiert wird, beinhaltet traditionelle Songkran-Rituale, die sich vom Rest des Landes unterscheiden.

Beim Festival „Wan Lai Bang Saen 2023“ werden Buddha-Gottheiten geehrt, Sandskulpturen gebaut und traditionelle Spiele gespielt.

Zu den zweitägigen Feierlichkeiten gehören auch Konzerte, Aufführungen sowie zahlreiche Essens- und Souvenirstände.

Am Montag findet eine Zeremonie statt, bei der 37 buddhistische Mönche Almosen erhalten und älteren Menschen Respekt gezollt wird.

Foto: The Nation

Die Besucher wurden aufgefordert, die folgenden Regeln zu beachten:

An den Kreuzungen Hat Wonnapha, Tan Lom und Bang Saen dürfen keine Pick-up-Trucks mit Wassertanks oder Verstärkern fahren. Lastwagen mit Wassertanks müssen über die Khao Lam Road zum Strand fahren.

Autofahrer müssen nüchtern bleiben, und Passagiere dürfen nicht auf dem Dach eines Fahrzeugs mitfahren.

Kein Verkauf von Alkohol an Personen unter 20 Jahren.

Keine Rennen oder rücksichtsloses Verhalten auf den Straßen.

Kein Mitführen von Waffen.

Keine Nacktheit oder unangemessene Kleidung in öffentlichen Bereichen.

Keine laute Musik.

Keine Pulver- oder Hochdruck-Wasserpistolen.

In der Provinz Chonburi finden in den nächsten Tagen drei weitere Wan Lai-Veranstaltungen statt: am 18. April in Naklua, am 19. April in Pattaya, am 20. April am Bang Saray Beach sowie vom 21. bis 23. April am Bezirksamt in Ban Bueng und im Wat Bueng Bowon Sathit.