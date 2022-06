Von: Björn Jahner | 16.06.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Walmart hat thailändische Kokosnussmilch-Produkte nicht aus seinen Regalen entfernt. Der US-Einzelhandelsriese weist damit den Vorwurf der Tierschutzaktivistengruppe „People for the Ethical Treatment of Animals“ (Menschen für die ethische Behandlung von Tieren) zurück, dass bei der Ernte thailändischer Kokosnüsse Affen als Helfer missbraucht werden.

Das Department of International Trade Promotion (DITP) des thailändischen Handelsministeriums entkräftet das Gerücht, Walmart wolle thailändische Kokosnüsse wegen Affenarbeit verbieten, das derzeit in sozialen Netzwerken verbreitet wird.

„Ich habe beim Handelsbüro in den USA nachgefragt und wurde darüber informiert, dass das Gerücht einfach nicht wahr ist“, bekräftigte der DITP-Generaldirektor Phusit Rattanakul Sereeruengsit am Mittwoch gegenüber der Presse.

„Die US-Beamte berichteten, dass es völlig normal sei, dass Einzelhandelsgeschäfte einige der Produkte während bestimmter Zeiträume aus ihren Regalen nehmen, je nach Verbrauchernachfrage, die je nach Jahreszeit und Markttrends variiert“, erklärte Khun Phusit.

„Walmart importiert weiterhin Produkte aus Thailand, und die Handelsbeziehungen zwischen Thailand und den USA sind nach wie vor stark“, betonte er.

Nach Aussage von Khun Phusit habe sich das Ministerium bereits mit seinen Handelspartnern beraten, nachdem das Vereinigte Königreich Mitte 2020 von Affen geerntete Kokosnussprodukte aus Thailand verboten hatte.

„Wir haben erklärt, dass nur wenige Plantagen Affen zum Pflücken von Kokosnüssen als Teil ihrer traditionellen Lebensweise einsetzen. Es wurden keine Affen zum Pflücken von Kokosnüssen für den Export eingesetzt“, stellte er klar.

„Wir haben auch eine Liste affenfreier Farmen erstellt, damit ausländische Importeure nur Farmen auswählen können, die die Standards für die Vermeidung von Tiermissbrauch erfüllen“, so Khun Phusit.

Das DIPT berichtete, dass Thailand im Jahr 2021 trinkfertige Kokosnussmilch im Wert von 26,58 Milliarden Baht in die ganze Welt exportierte, was lediglich einem Rückgang von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und darauf hindeutet, dass das Verbot von Kokosnüssen aus Affenhaltung keine nennenswerten Auswirkungen auf den Absatz hatte. Auf den US-amerikanischen Markt entfällt etwa ein Viertel der gesamten Kokosmilchexporte.